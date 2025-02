Slovenský kouč Hlavatý povedie českú reprezentáciu žien

Praha 10. februára (TASR) - Slovenský hádzanársky tréner Tomáš Hlavatý sa stal novým kormidelníkom ženskej reprezentácie Česka. Národný tím povedie spolu s doterajším asistentom Danielom Čurdom. S vedením zväzu sa dohodli na zmluve do 31. decembra 2027. Hlavatý na lavičke nahradí nórskeho kouča Benta Dahla, ktorý vo svojej funkcii skončil po vlaňajších ME.



Tridsaťosemročný Slovák naposledy trénoval nórsky klub Vipers Kristiansand, ktorý mal však finančné problémy a v januári tohto roka informoval o svojom bankrote. Predtým robil napríklad aj asistenta pri ruskej ženskej reprezentácii. S Čurdom si kompetencie pri českej reprezentácii podelia. "Sú to tréneri, ktorí prepájajú skúsenosti z mužskej i ženskej hádzanej s modernými metódami. Ich vízia necieli na krátkodobý úspech, ale aj dlhodobý rozvoj českej ženskej hádzanej, vrátane výchovy talentovaných hráčok v spolupráci s klubmi,“ povedal prezident Českého zväzu hádzanej Ondřej Zdráhala podľa portálu sport.cz.



Pod vedením Dahla si Češky ôsmou priečkou na MS 2023 vyrovnali historické maximum a prvýkrát si zahrali aj olympijskú kvalifikáciu. Decembrový európsky šampionát im však nevyšiel a nórsky lodivod už pri tíme zmluvu nepredĺžil. Nahradil ho Hlavatý: "Viesť reprezentáciu je nielen obrovská výzva, ale aj veľká zodpovednosť. Teším sa na prvý kontakt s tímom a začiatok spoločnej práce. Chceme vybudovať silné kolektívne hodnoty,“ vyhlásil Hlavatý, ktorý bude mať primárne na starosti ofenzívu tímu. Tú môže vylepšiť už v marci na reprezentačnom kempe v Moste. V apríli sa potom Česko v baráži o MS stretne s Ukrajinou.