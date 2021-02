Slovenský lyžiar Baláž zabojuje aj v kvalifikácii slalomu

Cortina d'Ampezzo 19. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Filip Baláž sa pokúsi o účasť v záverečnej súťaži majstrovstiev sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo. V sobotnej kvalifikácii nedeľného slalomu (10.00/13.30) odštartuje s číslom 32. Priamo postúpi 25 najrýchlejších pretekárov.



Devätnásťročný Baláž sa už z kvalifikácie prebojoval do obrovského slalomu, v ktorom však v piatok vypadol v druhom kole. V prvom týždni šampionátu nedokončil super-G.



Absenciu v slalome avizoval po ôsmom mieste v "obráku" Adam Žampa. "Išiel som na liekoch proti bolesti a je to dosť limitujúce. Aj teraz ma trošku bolí chrbát, po takomto ôsmom mieste radšej zregenerujem a pripravím sa na ďalšie obrovské slalomy, ktoré sú na programe na budúci víkend v Bansku. S mojím číslom v slalome by som asi nemal veľa šancí," uviedol Adam Žampa pre ČT sport.