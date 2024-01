Slovenský lyžiar Barnáš získal bronz v super-G

Výsledky - ZOHM 2024:



Biatlon



Singlové miešané štafety 6+7 km:

1. Francúzsko 44:08,2 (0+5),

2. Nemecko +50,0 (0+6),

3. Nórsko +50,3 (1+9), ...

27. SLOVENSKO (Alžbeta GARRGULÁKOVÁ, Markus SKLENÁRIK) +9:33,8 (5+12).



Sánkovanie:



Chlapci - jednotlivci:

1. Leon Haselrieder (Tal.) 1:32,356,

2. Paul Socher (Rak.) +0,185,

3. Philipp Brunner (Tal.) +0,885, ...

7. Bruno MICK (SR) +2,329.



Snoubording:



Miešané tímy – snoubordkros:

1. Francúzsko I,

2. Francúzsko II,

3. Austrália I, ...

12. SLOVENSKO (Oliver ŠEBESTA, Dorota PITOŇÁKOVÁ).



Šortrek



Dievčatá – 1000 m:

1. Li Ťin-zi 1:32,783,

2. Jang Ťin-gru (obe Čína) 1:32,344,

3. Polina Omelčuková (Kaz.) 1:32,918, ...

vo štvrťfinále: 20. Lea POPOVIČOVÁ 1:36,441,

v rozjazdách: 24. Michaela IŽAROVÁ (obe SR) 1:39,144.



Zjazdové lyžovanie:



Chlapci – super-G:

1. Benno Brandis (Nem.) 54,42,

2. Asaja Sturm (Rak.) +0,01,

3. Andrej BARNÁŠ +0,36, ...

Daniel PALIČ (obaja SR) nedokončil.



Dievčatá – super-G:

1. Camilla Vanniová (Tal.) 53,54,

2. Eva Schachnerová (Rak.) +0,07,

3. Shaienne Zehnderová (Švaj.) +0,21, ...

16. Veronika ŠROBOVÁ +1,84, Vanesa VULGANOVÁ, Mia ChOROGOWICKÁ (všetky tri SR) nedokončili.

Kangnung/Pjongčang 21. januára (TASR) - Aj počas druhého súťažného dňa zimných olympijských hier mládeže v kórejskom Kangwone získalo Slovensko medailu. Po biatlonistovi Markusovi Sklenárikovi sa z bronzu tešil aj lyžiar Andrej Barnáš, ktorý dosiahol tretie miesto v super-G. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke olympic.sk.Barnáš vybojoval po slalomárke Petre Vlhovej druhú slovenskú lyžiarsku medailu zo ZOH mládeže v histórii. Na 1500 m trati s prevýšením 382 metrov, ktorú postavil člen slovenského realizačného tímu Willibald Zechner, zaostal za Bennom Brandisom z Nemecka o 0,36 s. "" vyhlásil Barnáš. Druhý slovenský zjazdár Daniel Palič super-G nedokončil.Z trojice reprezentantiek dokončila úvodný super-G iba Veronika Šrobová. S mankom 1,84 s na víťaznú Talianku Camillu Vanniovú obsadila 16. pozíciu. Preteky nedokončili Vanesa Vulganová a Mia Chorogowická. Sánkar Bruno Mick skončil v nedeľnej súťaži jednotlivcov na 7. mieste." povedal Mick.Šortrekárka Lea Popovičová na krátkej dráhe postúpila do štvrťfinále na 1000 m. Celkovo figurovala na 20. mieste. "" uviedla Popovičová. Druhá slovenská zástupkyňa Michaela Ižarová skončila na 24. mieste.V miešaných singlových štafetách v biatlone Slovensko reprezentovali Alžbeta Garguláková a Markus Sklenárik. Po chybách na strelnici figurovali na 18. pozícii, avšak rozhodcovia im pre porušenie pravidiel dodatočne udelili štyri trestné minúty. V dôsledku toho v celkovom hodnotení zostúpili na 27. miesto.Oliver Šebesta s Dorotou Pitoňákovou sa kvalifikovali v snoubordkrose miešaných družstiev z 2. priečky do štvrťfinále. V ňom do cieľa dorazili tretí za Francúzmi a Čechmi. V celkovom hodnotení sa umiestnili na 12. mieste.