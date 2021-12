Slovenský mladík Kupčo predĺžil zmluvu s HC Energie Karlovy Vary

Karlove Vary 2. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Ľubomír Kupčo sa dohodol s klubom HC Energie Karlove Vary na predĺžení zmluvy do konca sezóny 2022/2023 s opciou na ďalšiu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 18-ročného rodáka z Košíc je sezóna 2021/2022 už tretia, ktorú trávi v karlovarskom klube. V ročníku 2020/2021 debutoval v mužskom hokeji, keď si pripísal prvé štarty v českej extralige aj v druhej najvyššej súťaži v drese Kadane. Jeho pôsobenie v Karlových Varoch sa doteraz odvíjalo najmä v mládežníckych tímoch. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 doteraz nazbieral v 22 zápasoch 38 kanadských bodov (16+22) a priebežne bol na 5. mieste v bodovaní extraligy hráčov do 20 rokov.



Pôvodný kontrakt mal Kupčovi vypršať po konci aktuálnej sezóny. "Je to náš veľmi perspektívny hráč, od ktorého si veľa sľubujeme. Ak sa neprebojuje na MS hráčov do 20 rokov, tak sme pripravení uvoľniť ho do zámorskej juniorskej súťaže tak, aby sa vrátil najneskôr v máji 2023. To je hlavný dôvod predĺženia zmluvy. Veríme, že skôr či neskôr sa Ľubo stane platným hráčom nášho A-mužstva," uviedol manažér mládežníckeho úseku karlovarského klubu Bronislav Píša.