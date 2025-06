Slovenský obranca Huk sa z Gliwíc sťahuje do Sigmy Olomouc

Olomouc 16. júna (TASR) - Slovenský obranca Tomáš Huk je novou posilou futbalistov Sigmy Olomouc. Tridsaťročný zadák hral uplynulých šesť sezón v poľskej najvyššej súťaži za Piast Gliwice. So Sigmou podpísal dvojročný kontrakt.



„Vieme, že v prvom rade potrebujeme zaceliť medzery v kádri po odchodoch. Tomáš je už skúsený stredný obranca. Má za sebou cez tri stovky štartov v poľských, slovenských i európskych súťažiach. Veríme, že práve jeho skúsenosti nám pomôžu v lige a samozrejme aj v pohároch,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Sigmy Ladislav Minář.



Huk si v poľskej Ekstraklase pripísal 116 štartov a sedem gólov. Rodák z Košíc pred odchodom do Poľska pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži, kde hájil farby Dunajskej Stredy aj svojho materského klubu z Košíc. Slovensko reprezentoval v mládežníckych kategóriách a za „áčko“ nastúpil v dvoch neoficiálnych stretnutiach.



„O záujme Sigmy som vedel dlhšiu dobu. Stretol som sa s pánom Minářom aj s pánom Janotkom, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Predostreli mi svoju víziu a tá ma oslovila. Viem, že Sigma hrá pekný kombinačný futbal, že je tu veľa mladých hráčov a to, že nakoniec Sigma vyhrala aj pohár, bola čerešnička na torte. Mal som aj dve ďalšie vážne ponuky, ale chcel som ešte pokračovať v zahraničí. Viem, že je to fyzicky náročná súťaž, veľmi behavá, súbojová a poctivá. Viem, že ma nečaká nič ľahké. Budem sa snažiť pomôcť tímu, ako najlepšie viem a nechám na ihrisku v každom zápase všetko,“ uviedol Huk.