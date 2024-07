Slovenský obranca Králik prestúpil do Mladej Boleslavi

Mladá Boleslav 2. júla (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Králik bude vo svojej kariére pokračovať v klube FK Mladá Boleslav. V rámci českej najvyššej súťaže tam prestúpil z Českých Budějovíc, kde pôsobil od roku 2020.



"Doteraz som Mladú Boleslav vnímal ako súpera, ktorý hrá dobrý a nepríjemný futbal, o to viac som sa do jej mužstva tešil. Kabína v Boleslavi je super, má všetko, čo má mať vrátane srandy a obrovskej kvality. Verím, že sa nám ako tímu podarí dosiahnuť nejaké úspechy," povedal Králik pre klubový web nového zamestnávateľa, s ktorým sa predstaví v Európskej konferenčnej lige.



Dvadsaťdeväťročný Králik je odchovanec Prievidzy, odkiaľ ešte v dorasteneckom veku prestúpil do Žiliny a v jej drese pôsobil desať rokov až do leta 2020. Má na konte aj jeden štart za slovenskú reprezentáciu.