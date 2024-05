Slovenský obranca Radivojevič sa dostal do All Star tímu MS

Espoo 5. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Luka Radivojevič sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Fínsku. Po nedeľnom finálovom stretnutí o tom informovali organizátori šampionátu. Radivojevič bol so šiestimi bodmi (0+6) najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.



Radivojevič skončil v produktivite MS medzi obrancami celkovo na piatej pozícii. Spolu s ním sú v All Star tíme podľa hlasovania médií už iba zámorskí hráči - brankár Carter George (Kanada), obranca Cole Hutson (USA) a útočníci James Hagens (USA), Gavin McKenna a Porter Martone (obaja Kanada). Hagensa vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča (MVP), keď so ziskom 22 bodov (9+13) prekonal rekord šampionátov tejto vekovej kategórie. Ten doteraz držal Rus Nikita Kučerov z roku 2011 (21 bodov - 11+10).



Hagensa vyhlásili aj za najlepšieho útočníka MS podľa direktoriátu turnaja, najlepší brankár je Kanaďan Carter George a za najlepšieho obrancu vyhlásili Colea Hutsona z USA.