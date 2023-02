Slovenský obranca Tomič je blízko k prestupu do Slavie Praha

Praha 3. februára (TASR) - Slovenský futbalista Michal Tomič prestúpil zo Slovácka do Slavie Praha. V piatok absolvoval 23-ročný obranca v novom klube zdravotnú prehliadku a vzápätí podpísal zmluvu do leta 2026. "Zošívaní" ho následne poslali na polročné hosťovanie do Mladej Boleslavi, informoval portál iDnes.cz.



Členovi širšieho kádra slovenskej reprezentácie sa v klube z Uherského Hradišťa končila v lete zmluva. Slavia mala podľa českých médií zaplatiť za jeho prestup približne 200.000 eur. V pražskom klube momentálne pôsobia aj jeho krajania Jakub Hromada a Ivan Schranz. "Naskytla sa príležitosť získať zaujímavého perspektívneho hráča pred koncom zmluvy. Dúfame, že nadviaže na vydarenú jeseň v Slovácku, kde podával výborné výkony na domácej scéne i v Európskej konferenčnej lige. A od leta si vybojuje miesto v kádri Slavie," uviedol pre iDnes.cz na adresu Tomiča športový riaditeľ vršovického klubu Jiří Bílek.



Tomič prišiel do Slovácka v roku 2020 zo Žiliny, predtým pôsobil v mládežníckych kategóriách aj v Sampdorii Janov. Vlani sa objavil v nominácii slovenskej reprezentácie na prípravné zápasy v Čiernej Hore a proti Čile, no Slovácko ho na stretnutia neuvoľnilo.