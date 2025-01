Slovenský obranca Tomič sa vrátil z Nórska, bude hosťovať v Karvinej

Karviná 5. januára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Michal Tomič ukončil svoje hosťovanie zo Slavie Praha v nórskom FK Bodö/Glimt a jarnú časť sezóny strávi v tíme českého prvoligistu MFK Karviná. V jeho drese už v nedeľu odštartoval zimnú prípravu a klub so Slaviou ešte finalizuje podmienky hosťovania.



Dvadsaťpäťročný Tomič figuroval aj v širšom kádri slovenskej reprezentácie pred ME 2024, zabojovať o účasť v Nemecku mu však znemožnilo svalové zranenie. V Nórsku sa nepresadil do základnej zostavy FK Bodö/Glimt a klub si tak neuplatnil opciu na prestup. Karviná je po jesennej časti českej najvyššej súťaže jedenásta, nazbierala 23 bodov.