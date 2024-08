Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo už viac ako 44.300 ľudí

Paríž 11. augusta (TASR) - Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo do nedele viac ako 44.300 ľudí. Prekonalo to očakávania návštevnosti, ktorá ešte do jeho večerného definitívneho uzavretia porastie. TASR o tom v nedeľu informovala národná agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.



Slovenský olympijský dom nazvaný Maison Slovaque poskytoval počas olympijských hier vo Francúzsku zázemie slovenským reprezentantom, pozvaným vzácnym hosťom i každému návštevníkovi, ktorý doň zavítal, priblížila hovorkyňa agentúry Zuzana Eliášová. Vyzdvihla dobrú atmosféru, bohatý kultúrny program, športové atrakcie a chutnú gastronómiu.



"Návštevníci si tu môžu nielen pochutiť, ale najmä spoznať atmosféru Slovenska, pozrieť si športové prenosy, vyskúšať si ľudovú tvorbu pri workshopoch, zašportovať si či pozrieť kultúrne vystúpenia," uviedla predtým generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Slovenský olympijský dom bol spolu s ďalšími národnými domami umiestnený v Parku národov v priestoroch veľkého parížskeho parku La Villette. Otvorený pre verejnosť bol denne od 27. júla do 11. augusta.