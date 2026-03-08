< sekcia Šport
Slovenský parabiatlonista Lajtman v pretekoch na 12,5 km na 13. mieste
Striebro a bronz putujú do Ukrajiny zásluhou Maksyma Muraškovského a Dmytra Surajka.
Autor TASR
Anterselva 8. marca (TASR) - Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v pretekoch na 12,5 km na ZPH 2026 13. miesto. V Anterselve spravil na strelnici šesť chýb a zaostal o 14:15,3 min za víťazným Číňanom Tang Che-sungom, ktorý vybielil všetkých 20 terčov. Striebro a bronz putujú do Ukrajiny zásluhou Maksyma Muraškovského a Dmytra Surajka.
parabiatlon - muži:
preteky na 12,5 km: 1. Tang Che-sung (Čína) 31:31,9 (0), 2. Maksym Muraškovskij +2:09,2 (0), 3. Dmytro Surajko (obaja Ukr.) +2:19,2 (1), ..., 13. Alex LAJTMAN (SR) +14:15,3 (6)
