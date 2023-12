Slovenský plavec Nagy obsadil 8. miesto na 400 m na ME

muži:



100 m pol. pr.: 1. Bernhard Reitshammer (Rak.) 51,39 s, 2. Noe Ponti (Švaj.) 51,62, 3. Andreas Vazaios (Gr.) 51,91



50 m prsia: 1. Nicolo Martinenghi 25,66 s, 2. Simone Cerasuolo (obaja Tal.) 25,83, 3. Emre Sakci (Tur.) 25,90



200 m znak: 1. Lorenzo Mora (Tal.) 1:48,43 min, 2. Luke Greenbank (V.Brit.) 1:48,53, 3. Mewen Tomac (Fr.) 1:48,55



400 m pol. pr.: 1. Alberto Razzetti (Tal.) 3:57,01 min, 2. Duncan Scott (V.Brit.) 4:00,17, 3. Apostolos Papastamos (Gr.) 4:05,19, ... 8. Richard NAGY (SR) 4:09,25

ženy:



50 m prsia: 1. Benedetta Pilatová (Tal.) 28,86 s, 2. Eneli Jefimovová (Est.) 29,12, 3. Jasmine Nocentiniová (Tal.) a Imogen Clarková (V.Brit.) 29,41, ... 6. Andrea PODMANÍKOVÁ (SR) 29,98



200 m v. sp.: 1. Freya Ann Alexandra Andersonová (V.Brit.) 1:52,16 min, 2. Barbora Seemanová (ČR) 1:52,66, 3. Freya Constance Colbertová (V.Brit.) 1:54,07



400 m v. sp.: 1. Simona Quadarellová (Tal.) 3:59,50 min, 2. Anastasija Kirpičnikovová (Fr.) 3:59,56, 3. Valentine Dumontová (Belg.) 4:00,84

Otopeni 10. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková obsadila šieste miesto vo finále na 50 m prsia na ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. V nedeľňajších pretekoch dosiahla čas 29,98 s, titul si vybojovala Talianka Benedetta Pilatová v rekorde šampionátu 28,86 sekundy. Richard Nagy obsadil ôsme miesto v polohových pretekoch na 400 m.Podmaníková zaostala o osem stotín za svojím výkonom v sobotňajšom semifinále (29,91 s), z ktorého postúpila ako siedma najrýchlejšia. V nedeľu štartovala v prvej dráhe a dokázal zdolať Nórku Silje Slyngstadliovú a Bulharku Dianu Petkovú. Pilatová zlepšila vlastný rekord ME z rozplavieb o 0,12 sekundy a za svetovým rekordom Litovčanky Ruty Meilutytovej zaostala o 49 stotín. Druhá dohmatla Eneli Jefimovová z Estónska (29,12 s) a na tretej priečke skončili ďalšia Talianka Jasmine Nocentiniová a Britka Imogen Clarková, obe mali čas 29,41 sekundy.Richard Nagy obsadil ôsme miesto v polohových pretekoch na 400 m na ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. V nedeľňajšom finále dosiahol čas 4:09,25 minúty a za víťazným Albertom Razzettim z Talianska zaostal o 12,24 sekundy.Druhý finišoval Brit Duncan Scott s mankom 3,16 sekundy a bronz si vybojoval Apostolos Papastamos z Grécka, ktorý dohmatol v čase 4:05,19 minúty. Nagy postúpil do boja o medaily piatym najrýchlejším časom v dopoludňajších rozplavbách (4:08,90 min), no svoj výkon nedokázal zopakovať a vo finále skončil na poslednom ôsmom mieste. Razzetti vylepšil rekord európskych šampionátov o 26 stotín sekundy.Titul na 50 m prsia si vybojoval Talian Nicolo Martinenghi časom 25,66 sekundy pred svojím krajanom Simonem Cerasuolom. Na Apeninský polostrov putuje aj zlato z pretekov na 200 m znak, ktoré vyhral Lorenzo Mora časom 1:48,43 minúty pred Britom Lukeom Greenbankom. Úspešné vystúpenie talianskych plavcov podčiarkla aj Simona Quadarellová, ktorá triumfovala na 400 m v. sp. časom 3:59,50 minúty. Rakúšan Bernhard Reitshammer vyhral 100 m pol. pr. za 51,39 s a Britka Freya Andersonová vyhrala na 200 m v. sp. časom 1:52,16 min.