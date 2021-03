Slovenský pohár pre košické basketbalistiky, vo finále zdolali Čajky

Slovenský pohár - finále:

Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 51:54 (27:21)



zostavy a body:



Čajky: Martišková 11, Miletičová 10, Hamilton-Carterová a Hašková po 6, MacKayová 5 (Kozáková 8, Kraislová 3, Vandlíková 2, Krajčovičová 0)



Košice: Jurčenková 14, Drobná 13, Balážová 7, Blanárová 5, Bartánusová 3 (Bohušová 8, Virasztóová a Urbanová po 2, Plavnická 0)



TH: 18/12 - 12/10, fauly: 16 - 19, trojky: 5 - 4, rozhodovali: Zubák, Šarišský, Uhrin, štvrtiny: 12:9, 15:12, 13:18, 11:15, bez divákov.

Prehľad víťaziek Slovenského pohára žien:



1994/95 Sporiteľňa Bratislava



1995/96 Spartak SAM Myjava



1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok



1997/98 TORY Košice



1998/99 Spartak SAM Myjava



1999/00 CBK Cassovia Bardejov



2000/01 CBK Cassovia Bardejov



2001/02 Slovan JOPA Bratislava



2002/03 Delta V.O.D.S. Košice



2003/04 Delta I.C.P. Košice



2004/05 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2005/06 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice



2007/08 KOSIT 2013 Košice



2008/09 Maxima Broker Košice



2009/10 Dobrí Anjeli Košice



2010/11 Dobrí Anjeli Košice



2011/12 Good Angels Košice



2012/13 Good Angels Košice



2013/14 Good Angels Košice



2014/15 Good Angels Košice



2015/16 Good Angels Košice



2016/17 Piešťanské Čajky



2017/18 Good Angels Košice



2018/19 MBK Ružomberok



2019/20 MBK Ružomberok



2020/21 Young Angels Košice

Košice 21. marca (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice sa po troch rokoch opäť dočkali prvenstva v Slovenskom pohári. Organizátorky Final Four zvíťazili vo finále nad Piešťanskými Čajkami 54:51. Pre zverenkyne trénera Radka Dvorščáka je to 14. triumf v tejto súťaži, pri poslednej finálovej účasti tiež zdolali hráčky z kúpeľného mesta.Finálové stretnutie sa začalo podľa očakávania opatrne, oba tímy si uvedomovali dôležitosť duelu. Prvý kôš z hry prišiel až v 4. minúte, postarala sa o to na košickej strane Jurčenková. Celá úvodná desaťminútovka nepriniesla príliš basketbalovej krásy, tímy zahadzovali strelecké pokusy a robili veľké množstvo chýb. Čajky hrali o čosi lepšie, preto vyhrali napokon túto časť 12:9. V druhej štvrtine pokračoval podobný scenár, hral sa vyrovnaný basketbal a tímy si menili tesné vedenie. Piešťany si kolektívnym poňatím hry vypracovali mierny náskok, dosť im k tomu pomohla Kozákovej trojka s klaksónom, ktorou upravovala na 27:21 po prvom polčase.Domáce Košice zapli hneď v úvode druhého polčasu, najskôr Drobná potiahla k zmazaniu manka, na čo Jurčenková dostala svoj tím po dlhšom čase do vedenia. Čajky sa ofenzívne na dlhú dobu zasekli, až v koncovke zapli vďaka Martiškovej a Kozákovej. Táto dvojica sa postarala o to, že piešťanské družstvo viedlo po troch štvrtinách najtesnejším možným rozdielom - 40:39. Štvrtá desaťminútovka priniesla z oboch strán patričný boj o prvú trofej v sezóne. Košické "anjelky" mali väčšiu chuť a lepšiu streľbu, čo ich dostalo do mierneho trháku. Hráčky Piešťan riskovali a to ich držalo do koncovky v hre o víťazstvo. Prišli však chyby a Bohušová napokon sedem sekúnd pred koncom potvrdila pohárový triumf pre Young Angels.