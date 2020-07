SLOVENSKÝ POHÁR: Slovan zdolal vo finále Ružomberok a oslávil double

finále 51. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2019/2020 (NFŠ):



ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)



Gól: 48. Ožbolt (z 11 m), ŽK: de Kamps, Ratao, Šulla, Bajrič - Brenkus, Regáli, rozhodovali: Glova - Bednár, Hrčka, 3624 divákov.



zostavy a striedania:



Slovan: Šulla - Medveděv (84. Daniel), Abena (46. de Marco), Bajrič, Božikov - Rabiu, de Kamps, Moha (83. Weiss) - Strelec (64. Ratao) - Ožbolt (74. Nono), Medved



Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Twardzik - Kojnok (72. Ďungel), Múdry (81. Kostadinov), Filinský (72. Takáč), Mojžiš - Brenkus (61. Madleňák) - Regáli, Gerec (81. Kmeť)



Cesta ŠK Slovan Bratislava za triumfom v Slovnaft Cupe 2019/2020 a historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale od r. 1970:

1. kolo: voľno



2. kolo: Liptovská Štiavnica - ŠK Slovan 0:4



3. kolo: Oravská Poruba - ŠK Slovan 0:7



4. kolo: Partizán Bardejov - ŠK Slovan 2:5



5. kolo: ŠK Slovan - MŠK Žilina 2:0



štvrťfinále: AS Trenčín - ŠK Slovan 2:3



semifinále: 1. zápas: ŠK Slovan - ViOn Zlaté Moravce 4:1, odveta: ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan 0:2



finále: Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0



Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:

2020: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružmberok



2019: FC SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 pp, 4:1 v rozstrele z 11m / Nitra



2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava



2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad



2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava



2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad



2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava



2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok



2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov



2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica



2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce



2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec



2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina



2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava



2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava



2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra



2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda



2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany



2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica



2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom



2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov



1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom



1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava



1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín



1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov



1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica



1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno



1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota



1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín



1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok



1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom



1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec



1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava



1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza



1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0



1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0



1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0



1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0



1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0



1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0



1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1



1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5



1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3



1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení



1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1



1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0

Historický prehľad výsledkov Československého pohára

Víťazi Slovenského pohára od r. 1993:

9 - Slovan Bratislava (2020, 2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)



3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)



2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015), Spartak Trnava (2019, 1998)



1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), 1. FC Košice (1993)

Bratislava 8. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. V stredajšom finále na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave si zverenci trénera Jána Kozáka ml. poradili s MFK Ružomberok 1:0 a získali prestížne double.O víťazstve "belasých" rozhodla úspešná penalta slovinského útočníka Alena Ožbolta v 48. minúte. Slovan vyhral Slovenský pohár rekordný 16-krát a tento výsledok tiež rozhodol o tom, že sa budúci týždeň bude hrať ligová baráž o Európsku ligu UEFA.Slovan sa podľa očakávania od začiatku držal na súperovej polovici, snažil sa o kombináciu a "Ruža" zasa o pozornú defenzívu. Prvú šancu si vypracovali domáci na konci desiatej minúty, keď Medved zakončil k tyčke, ale Macík výborným zákrokom vyrazil. O tri minúty Rabiu oblúčikom poza obrannú líniu Ružomberku našiel Ožbolta, ten hlavičkou trafil Macíkovo rameno a od neho lopta smerovala len do žrde. Hostia sa snažili vyčkať na brejky, po jednom z nich Kojnok prudko nacentroval do šestnástky, kde našiel Brenkusa. Jeho zakončenie ale nebolo dôrazné a Šulla jeho streli zlikvidoval. V 17. minúte ešte Medved hlavou minul a potom hra dosť upadla, chýbali presnejšie a nebezpečné kombinácie. Trošku vzruchu priniela až strela de Kampsa v 42. minúte, ale išla vysoko nad.Hneď z prvej vážnejšej akcie v druhom dejstve gólovo zahrmelo. Po zisku lopty v strede poľa Strelec vysunul do brejku Medveda, ktorého v zakončení v šestnástke strčil Twardzik a rozhodca Glova odpískal penaltu. V 48. minúte ju s prehľadom prudkou strelou k pravej tyči premenil Ožbolt. Povzbudený Slovan pritlačil, Medved z vnútra šstnástky pálil v 51. minúte nepresne. Ružomberok sa však následne "oklepal" a skúšal favorita dostať pod tlak. Regáliho hlavička po rohu v 59. minúte trafila len bočnú sieť. Na Tehelnom poli sa intenzívne bojovalo o každý meter ihriska, Liptáci nechceli dať Slovanu nič zadarmo. V 81. minúte striedajúci Takáč po spätnej prihrávke zo šestnástky vystrelil len nad Šullovu bránu. Hostia vsadili všetko na ofenzívu, v 84. minúte nebezpečne strieľal Kostadinov a po rohu hlavičkoval Maslo, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. V nervóznom závere ešte dostal žltú kartu aj tréner domácich Kozák. Keď ani v 89. minúte netrafil Regáli, "belasí" sa mohli pustiť do osláv double.1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:11992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:11991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:11990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:41989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:01988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:01987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:21986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:31985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:21984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:21983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:11982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:21981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:11980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:01979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:11978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:01977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:11976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:01975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:01974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:31973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:11972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:21971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:11970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3