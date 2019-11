Slovenský pohár v basketbale bude v Prievidzi, formát prešiel zmenami

Bratislava 7. novembra (TASR) - Basketbalový klub BC Prievidza zorganizuje 14. a 15. februára 2020 Final Four Slovenského pohára mužov a žien. Rozhodla o tom Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) na svojom zasadnutí.



O Slovenský pohár sa v predchádzajúcom ročníku bojovalo premiérovo v oboch súťažiach na jednom mieste. Na bratislavských Pasienkoch sa radovali z triumfu Patrioti Levice, respektíve MBK Ružomberok.



Zmeny sa v tohtoročnej edícii dotkli hlavne mužskej časti, v ktorej sa štvrťfinálové zápasy odohrajú na ihriskách lepšie postavených tímov po polovici základnej časti (po 18. kole). Stretnutia sa musia odohrať do 12. februára 2020 (odporúčaný termín je 8. február). Do bojov o Slovenský pohár sa zapoja tímy na 1.-7. mieste po 18. kole Slovenskej basketbalovej ligy, osmičku doplní víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi MŠK BO Holíč a MŠK Iskra Petržalka (16. novembra a 1. decembra).



V ženskej vetve má účasť na Final Four istú trio klubov - MBK Ružomberok, Piešťanské Čajky a YOUNG ANGELS Košice. Kvarteto doplní víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi Dubček Bratislava a MBK Stará Turá (19. a 29. januára 2020).



Samotné Final Four sa do Prievidze vracia po troch rokoch, dvojdňové zápolenie o prvú trofej sezóny je na programe 14. a 15. februára 2020.