Slovenský pohár vo volejbale odštartuje v januári

SLOVENSKÝ POHÁR 2020/2021



ŠTVRŤFINÁLE MUŽOV (na jeden zápas)



KOMÁRNO



sobota 9. januára



14.00 TJ Slávia Svidník - VKP Bratislava



18.00 Rieker UJS Komárno - VK KDS-Šport Košice





MYJAVA



sobota 9. januára



14.00 ŠŠ volejbal Trenčín - VK MIRAD UNIPO Prešov



18.00 TJ Spartak Myjava - VK OSMOS Prievidza







ŠTVRŤFINÁLE ŽIEN (na jeden zápas)



NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



sobota 9. januára



14.00 VK Pirane Brusno - Volley project UKF Nitra



18.00 Slávia EU Bratislava - VK Prešov



nedeľa 10. januára



16.00 VK Nové Mesto nad Váhom - Hit UCM Trnava





Pozn.: Strabag VC Bilíkova Pezinok má vo štvrťfinále žien voľný žreb

Bratislava 31. decembra (TASR) - O Slovenský pohár vo volejbale mužov a žien sa napokon bude bojovať aj v tejto sezóne. Úvodné dve pohárové kolá, ktoré na jeseň "stopli" opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, sa uskutočnia už počas druhého a tretieho januárového víkendu. Štvrťfinále sa uskutoční 9. a 10. januára, semifinále o týždeň neskôr (16. - 17. januára). Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Pôvodne mali byť v týchto termínoch domáce súťaže prerušené, zápasy kvalifikácie ME 2021 však presunuli až na máj. Pohárové súboje teda nezasiahnu do extraligového programu, naopak, vyplnia priestor, ktorý vznikol opätovným odložením kvalifikácie.Formát Slovenského pohára po konzultáciách so zástupcami klubov prešiel úpravami - štvrťfinále v oboch kategóriách a semifinále mužov sa bude hrať na jedno stretnutie, na dva zápasy odohrajú len semifinále žien. Tímy sa stretnú na "turnajoch" a s výnimkou hostiteľov budú bojovať o postup do Superfinále na neutrálnej pôde.Po dve štvrťfinálové stretnutia mužov odohrajú v Komárne a Myjave. V Komárne nastúpi domáci Rieker UJS proti VK KDS-Šport Košice a TJ Slávia Svidník si zmeria sily s VKP Bratislava. V Myjave sa vo vzájomnom súboji predstavia ŠŠ volejbal Trenčín a VK MIRAD UNIPO Prešov, hostiteľ turnaja TJ Spartak bude čeliť obhajcovi VK OSMOS Prievidza. Semifinálové zápasy odohrajú 16. januára v Prešove, dvojice určí žreb až po úvodnom kole.Všetky tri zápasy ženského štvrťfinále sa uskutočnia v Novom Meste nad Váhom, dejiskom semifinálových duelov (prvé zápasy 16. januára, odvety 17. januára) by mal byť bratislavský Dom športu. Obhajca trofeje Strabag VC Bilíkova Pezinok, ktorý má v 1. kole voľno, sa v semifinále na základe už vyžrebovaného pavúka stretne s postupujúcim z dvojice Slávia EU Bratislava - VK Prešov. Lepší z dvojice VK Pirane Brusno - Volley project UKF Nitra nastúpi v semifinále proti postupujúcemu zo súboja VK Nové Mesto nad Váhom - Hit UCM Trnava.Superfinále Slovenského pohára je na programe počas víkendu 6. - 7. februára v Nitre v hale na Klokočine. Po druhý raz sa bude bojovať o Trofej Štefana Pipu a druhýkrát aj v priamych prenosoch RTVS - Dvojka odvysiela v sobotu 6. februára od 14.55 h finále žien a v nedeľu 7. februára od 12.55 h finále mužov.