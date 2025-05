SLOVENSKÝ POHÁR ŽENY 2024/25

Radosť hráčok Myjavy po góle vo finále Slovenského pohára žien 2025 ŠK Slovan Bratislava - Spartak Myjava (8. mája 2025, Nitra).

Nitra 8. mája (OTS) - (SFZ) - Vo finále 17. ročníka Slovenského pohára žien 2024/25 v Nitre zdolal Spartak Myjava bratislavský Slovan 5:1 a pripísal si tak v najvyššej domácej pohárovej súťaži žien tretí triumf v rade.Úvod zápasu patril Myjavčankám, keď už v 1. min sa spoza šestnástky do lopty oprela Bogorová, no lopta mierila nad brvno bránky súpera. Gólovo udreli ako prvé Bratislavčanky. Priamy kop Bereščákovej v 10.min opečiatkoval ešte brvno, no o minútu neskôr rozohrali hráčky Slovana kombinačnú akciu z ktorej rezultoval nešťastný obranný zákrok a vlastný gól Myjavčanky– 1:0. Už o sedem minút neskôr rozohrali hráčky v žltých dresoch roh, do odrazenej lopty spoza šestnástky sa oprelaa utešenou strelou pod brvno vyrovnala na 1:1. V 28. min sa opäť menilo skóre, keď Naňovej chyba poslala do rýchleho brejku Myjavčanky, finálnu prihrávku si prevzala na hranici šestnástky kanonierkaa po rýchlej zasekávačke, umiestnenou strelou k žrdi, otočila skóre v prospech Myjavy na 2:1. Skvelý futbal, vo výbornej atmosfére s fanúšikovskou podporou oboch táborov, mohla podčiarknuť o štyri minúty neskôr Martišková, no nájazd na myjavskú bránku zakončila len strelou vedľa žrde. Strelecké šťastie pokúšali tiež Vredíková, Neveďalová, či Gondová, no do kabín odchádzali s jednogólovým náskokom Myjavčanky.Do druhej časti hry urobil tréner Gligić jednu zmenu, v drese Slovana nahradila Pivarčiovú Šoltysová, no ani ona nezabránilo v 48. min Myjavčankám navýšiť skóre na dvojgólový rozdiel po úspešnom pokutovom kopeUž o minútu mohli belasé znížiť, strela Martiškovej len o centimetre minula bránku myjavského Spartaka. V 51. min. sa skóre opäť menilo. Oblúčik Vredíkovej sa odrazil od brvna na nohu rozbehnuteja tá strelou k žrdi strelila už svoj tretí gól v zápase - 4:1 z pohľadu Myjavy. Obhajkyne trofeje mali naďalej hernú prevahu a v 65. min. predviedla opäť skvelú kopaciu technikukeď tvrdou strelou po zemi spoza šestnástky poslala už piatykrát loptu do svätyne Slovana.V ďalšom priebehu stretnutia sa už skóre nezmenilo, hráčky Slovana boli napriek vysokej prehre viac než dôstojným finálovým súperom, Spartak Myjava sa stal v sezóne 2022/23 celkovo piatym víťazom v histórii Slovenského pohára žien, v minulej sezóne 2023/24 prvenstvo obhájil a triumfom v aktuálnej sezóne 2024/25 si pripísal pohárový hetrik - tretie prvenstvo v rade.11. Pirťanová (vl. gól) – 17., 65. Matušicová, 28., 48., 51. Bogorová (2. z 11m).Gondová, Bereščáková, Martišková – Vredíková.Bočková – Alezárová, Ukropová, 617 divákov.Čermáková – Marušinová, Pivarčiová, Tordajiová, Pálková – Bereščáková (61. Ivanová), Droppová, Švecová (76. Vaculová) – Gondová, Martišková, Naňová.Opalková – Pirťanová (71. Honková), Kršiaková, Nárožná, Matušicová – Kucharčíková, Neveďalová, Kramlíková (83. Suchoňová) – Jacenková (59. Mičencová), Bogorová, Vredíková.2008/09 Slovan Bratislava – Slovan Duslo Šaľa 1:1, 3:2 pk2009/10 Slovan Duslo Šaľa – Slovan Bratislava 1:1, 3:0 pk2010/11 Slovan Bratislava – MFK Topvar Topoľčany 5:02011/12 Slovan Bratislava – Slovan Duslo Šaľa 2:02012/13 Slovan Bratislava – FC Union Nové Zámky 2:12013/14 FC Union Nové Zámky – Slovan Bratislava 0:0, 10:9 pk2014/15 FC Union Nové Zámky – Slovan Bratislava 3:22015/16 Partizán Bardejov – Slovan Bratislava 2:12016/17 Partizán Bardejov – Slovan Bratislava 1:1, 4:1 pk2017/18 Partizán Bardejov – Slovan Bratislava 2:02018/19 Partizán Bardejov – Slovan Bratislava 1:02019/20 nedohratý ročník2020/21 nedohratý ročník2021/22 Slovan Bratislava – MŠK Žilina 2:02022/23 Spartak Myjava – FC Spartak Trnava 3:02023/24 Spartak Myjava – FC Košice 8:02023/24 Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava 5:15 Slovan Bratislava 2009, 2011, 2012, 2013, 20224 Partizán Bardejov 2016, 2017, 2018, 20193 Spartak Myjava 2023, 2024, 20252 FC Union Nové Zámky 2014, 20151 Slovan Duslo Šaľa 2010