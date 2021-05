SLOVENSKÝ POHÁR: Žilina túži po miestenke v Európe, Slovan po double

Finále 52. ročníka SP - Slovnaft Cupu 2020/2021, streda 19. mája o 18.00 h na NFŠ v Bratislave:



MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava /rozhodcovia: Kráľovič - Kováč, Poláček, priamy prenos RTVS/



Cesta MŠK Žilina do finále:



1. kolo: voľno

2. kolo: MŠK Námestovo - MŠK Žilina 0:7

3. kolo: TJ Tatran Oravské Veselé - MŠK Žilina 1:2

osemfinále: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:1

štvrťfinále: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Žilina 0:2

semifinále: 1. zápas: FC Košice - MŠK Žilina 2:4, odveta: MŠK Žilina - FC Košice 4:1



Cesta ŠK Slovan Bratislava do finále:



1. kolo: voľno

2. kolo: FK Beluša - ŠK Slovan 0:2

3. kolo: TJ Spartak Kvašov - ŠK Slovan 0:6

osemfinále: ŠK Slovan - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0

štvrťfinále: ŠK Slovan - FC Petržalka 5:1

semifinále: 1. zápas: ŠK Slovan - Dukla Banská Bystrica 3:0, odveta: Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan 1:3



Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:



2020: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 1:0 / Bratislava

2019: FC SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 pp, 4:1 v rozstrele z 11m / Nitra

2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava

Bratislava 18. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava budú aktérmi stredajšieho finále 52. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2020/2021. Slovan obhajuje trofej z minulého ročníka, keď si vo finále poradil 1:0 s MFK Ružomberok. Súťaž vlani vyvrcholila netradične v júli vzhľadom na pandémiu koronavírusu, tento rok sa finále uskutoční s dvojtýždňovým posunom, no v tradičnom májovom termíne. Zápas je na programe o 18.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave."Belasí" budú pod taktovkou nového kormidelníka Vladimíra Weissa st. útočiť na cenné double. V sobotu spečatili výhrou 4:0 v Zlatých Moravciach triumf vo Fortuna lige a zabezpečili si účasť v Lige majstrov. Ak sa im podarí vyhrať SP, bude sa hrať ligová baráž o Európsku konferenčnú ligu (EKL), v ktorej sa stretnú tímy na 4.-7. mieste ligovej tabuľky. V prípade, že Žilina zaskočí favorita, vybojuje si nielen druhú trofej v histórii, ale aj miestenku v európskom pohári.Slovenský pohár sa koná nepretržite už vyše polstoročie. Najúspešnejším klubom v ňom je práve Slovan, ktorého hráči trofej zdvihli nad hlavu už 16-krát, z toho deväťkrát v ére samostatnosti. Žiline sa to v novodobej histórii podarilo iba raz - v roku 2012 zdolala v Bardejove Senicu 3:2 po predĺžení. Pred dvoma rokmi v Nitre podľahla v napínavom finále Spartaku Trnava 1:4 v rozstrele z 11 m, keď duel sa po predĺžení skončil 3:3.Slovan sa na ceste do finále nestretol so žiadnym fortunaligovým súperom. Postupne vyradil Belušu, Kvašov, Liptovský Mikuláš, Petržalku a v semifinále prešiel cez Duklu Banská Bystrica. V tejto sezóne sa s MŠK stretli v lige spolu štyrikrát, dvakrát sa z víťazstva radoval Slovan a dvakrát sa zrodila remíza. Vo vzájomných konfrontáciách Slovana a Žiliny padá veľa gólov, v tejto sezóne vždy aspoň štyri v každom zápase. Kouč Slovana V. Weiss st. očakáva, že finále pre jeho tím nebude prechádzkou. "" dodal Weiss st.Žilina bola s mladým tímom ešte do minulého víkendu v hre o účasť v EKL prostredníctvom Fortuna ligy, remíza 1:1 so Spartakom Trnava však rozhodla, že tím spod Dubňa obsadí v tabuľke štvrtú priečku. Cesta do Európy teda pre "šošnov" vedie už len cez Slovnaft Cup. "" povedal pre klubový web útočník Žiliny Dawid Kurminowski, ktorého tím sa do súboja o trofej dostal cez Námestovo, Oravské Veselé, Podbrezovú. ViOn Zlaté Moravce-Vráble a FC Košice.Finálový duel povedie ako hlavný rozhodca Peter Kráľovič, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. V prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach nasleduje predĺženie 2x15 minút. Pokiaľ zostane stav nerozhodný, určí víťaza rozstrel z 11 m.