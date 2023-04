Slovenky prehrávajú s Taliankami 1:2, jediný bod získala Schmiedlová

kvalifikačný duel Pohára Billie-Jean Kingovej:



Slovensko - Taliansko 1:2



Anna Karolína Schmiedlová - Camila Giorgiová 2:6, 3:6



Viktória Hrunčáková - Martina Trevisanová 6:7 (9), 3:6



Anna Karolína Schmiedlová - Jasmine Paoliniová 6:1, 4:6, 6:4



nasleduje Hrunčáková - Giorgiová





Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú v kvalifikačnom dueli Pohára Billie-Jean Kingovej s Talianskom 1:2. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarala Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v úvodnej sobotňajšej dvojhre zdolala Jasmine Paoliniovú 6:1, 4:6, 6:4. V treťom sete otočila z 0:3..Talianska kapitánka Tathiana Garbinová urobila zmenu v nominácii a namiesto tímovej jednotky Martiny Trevisanovej postavila Paoliniovú. Tá mala v úvodnom geme k dispozícii dva brejkbaly, no Schmiedlová si podržala servis a dostala sa na koňa. Od stavu 1:1 získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Slovenky sa na rozdiel od piatkového zápasu proti Camile Giorgiovej dostávala do výmen, oveľa lepšie podávala a robila minimum nevynútených chýb.V druhom dejstve Paoliniová pridala na agresivite a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0. Schmiedlová síce následne vyrovnala na 2:2, no koncovka patrila Talianke, ktorá za stavu 5:4 využila pri podaní súperky prvý setbal. Paoliniová hrala v týchto fázach zápasu variabilne, jej údery mali ideálnu dĺžku. Talianka bola v laufe, na začiatku tretieho setu viedla 3:0 a 40:0 pri Schmiedlovej podaní. Slovenka však skvele zabojovala, v ďalších minútach otočila na 5:3 a zápas dotiahla do víťazného konca. V desiatom geme premenila vďaka esu hneď prvý mečbal.