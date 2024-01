Slovenský reprezentant do 21 rokov Nebyla posilnil Jablonec

Jablonec 28. januára (TASR) - Slovenský reprezentant do 21 rokov Sebastian Nebyla absolvuje jarnú časť sezóny v českom prvoligovom klube FK Jablonec. Do tímu prišiel na hosťovanie s opciou z chorvátskeho NK Istra.



Dvadsaťdvaročný stredopoliar je odchovanec trnavského Spartaka a v mládežníckom veku pôsobil v akadémii West Hamu United. Neskôr si tri sezóny obliekal dres Dunajskej Stredy a vlani v lete zamieril ako voľný hráč do Chorvátska.



"Veľmi sa teším na túto výzvu. Viem, že česká liga je kvalitná a som rád, že Jablonec prejavil záujem. Dúfam, že svoju šancu využijem, pomôžem tímu, ale aj sebe," uviedol Nebyla pre klubový web Jablonca.