Slovenský reprezentant Ihring novou posilou maďarského Oroslánu

Oroslán 9. júna (TASR) – Slovenský basketbalový reprezentant Mário Ihring sa stal novou posilou maďarského klubu OSE Lions. S účastníkom najvyššej súťaže podpísal 22-ročný rozohrávač ročný kontrakt.



Ihring má za sebou individuálne najlepšiu sezónu vo svojej doterajšej kariére. V drese Spišských Rytierov ju korunoval viacerými oceneniami, prvýkrát sa stal víťazom Slovenského pohára a majstrom Slovenska. Okrem toho sa stal najužitočnejším hráčom play off Niké SBL a zaradili ho do All Star tímu play off, respektíve slovenského All Star tímu po základnej časti. Za "Novovešťanov" odohral 21 stretnutí, v priemere si v nich zapisoval na svoje konto 15,3 bodu, 5,7 doskoku, 6,4 asistencie a 1,3 zisku na zápas.



Odchovanec považskobystrického basketbalu začal predchádzajúci ročník v estónskom AVIS UTILITAS Rapla. Vo svojom novom pôsobisku sa pokúsi s "levmi" z Oroslánu postúpiť do play off, v sezóne 2020/2021 sa umiestnil klub na 11. mieste zo 14 účastníkov.