Slovenský reprezentant Pavelka zamieril do estónskeho Tartu

Tartu 29. júla (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Tomáš Pavelka opustil po štyroch rokoch Španielsko, 21-ročný pivot sa dohodol na kontrakte s estónskym klubom Tartu Ülikool Maks & Moorits.



Pavelka hral v predchádzajúcom ročníku najskôr za Palenciu, v decembri prestúpil do druholigového tímu Palmer Alma Mediterranea Palma. V 24 stretnutiach mal priemer 10,2 bodu, 7,7 doskoku a 2,3 bloku. Člen reprezentačného tímu Slovenska si v novom ročníku zahrá v spoločnej lotyšsko-estónskej lige a okrem toho by sa mal jeho nový klub predstaviť aj v Európskej severskej basketbalovej lige (ENBL). Tartu je vicemajster Estónska.



"Tomáš Pavelka je perspektívny hráč, ktorého veľkosť a inštinkt na blokovanie striel by mali správne ochrániť náš kôš. Dúfam, že stabilnou minutážou sa ako hráč dostane na ďalšiu úroveň a že bude pre tím užitočný," citovala oficiálna klubová webstránka trénera Nikolajsa Mazursa.