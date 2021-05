Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Myšák skončil ôsmy

Szeged 15. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Denis Myšák obsadil v A-finále K1 na 1000 v 1. kole Svetového pohára v Szegede ôsme miesto. Za víťazným Nemcom Jacobom Schopfom zaostal o vyše sedem sekúnd.



Popoludní sa predstavil v K4 na 500 m spoločne so Samuelom Balážom, Erikom Vlčekom a Adamom Botekom a mohol sa tešiť z priameho postupu do finále z prvej priečky, keď v rozjazde dosiahol slovenský štvorkajak o 42 stotín sekundy lepší čas ako český a vyhol sa tak súbojom v semifinále.



Peter Gelle finišoval v B-finále singla na kilometri deviaty, celkovo ho klasifikovali na 18. priečke. Dávid Fekete dopádloval v B-finále C1 na 1000 m šiesty, v konečnom účtovaní to znamenalo 15. pozíciu. Milan Dörner bol v B-finále K1 na 500 m ôsmy, celkovo sedemnásty.



V C1 na 500 m obsadil Eduard Strýček vo svojej rozjazde 5. miesto s mankom +6,89 sekundy a predstaví sa v semifinále. Dávid Fekete dopádloval vo svojej rozjazde v rovnakej disciplíne siedmy so stratou 14,87 a taktiež postúpil do semifinále.



Dagmar Čulenová s Romanou Jakubisovou skončili vo svojej rozjazde v kategórii K2 na 200-metrovej trati piate s mankom +2:16 a čaká ich štart v semifinále.