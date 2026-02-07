< sekcia Šport
Slovenský sánkar Ninis vyrovnal rekord Vlčeka, po jazde bol 19.
Ninis bol po bežkyni na lyžiach Márii Danielovej druhým slovenským športovcom, ktorý zasiahol do bojov na ZOH 2026.
Autor TASR
Cortina d´ Ampezzo 7. februára (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis figuroval po úvodnej jazde súťaže mužov na ZOH 2026 v Cortine d´ Ampezzo na 19. mieste so stratou 1,062 s na vedúceho Nemca Maxa Langenhana. Na konto si pripísal šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
Ninis bol po bežkyni na lyžiach Márii Danielovej druhým slovenským športovcom, ktorý zasiahol do bojov na ZOH 2026. Úvodnú jazdu absolvoval ako 24. v poradí. Začiatok mu nevyšiel podľa predstáv, no v priebehu trate sa postupne posunul do najlepšej dvadsiatky. Ninis pod piatimi kruhmi absolvoval debut na ZOH 2006 v Turíne, jeho doterajším maximom je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke.
