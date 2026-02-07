Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenský sánkar Ninis vyrovnal rekord Vlčeka, po jazde bol 19.

Na snímke slovenský sánkar Jozef Ninis počas tréningu na zimných olympijských hrách v talianskom meste Cortina d'Ampezzo vo štvrtok 5. feburára 2026. Foto: TASR/AP

Ninis bol po bežkyni na lyžiach Márii Danielovej druhým slovenským športovcom, ktorý zasiahol do bojov na ZOH 2026.

Autor TASR
Cortina d´ Ampezzo 7. februára (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis figuroval po úvodnej jazde súťaže mužov na ZOH 2026 v Cortine d´ Ampezzo na 19. mieste so stratou 1,062 s na vedúceho Nemca Maxa Langenhana. Na konto si pripísal šiesty olympijský štart a vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.

Ninis bol po bežkyni na lyžiach Márii Danielovej druhým slovenským športovcom, ktorý zasiahol do bojov na ZOH 2026. Úvodnú jazdu absolvoval ako 24. v poradí. Začiatok mu nevyšiel podľa predstáv, no v priebehu trate sa postupne posunul do najlepšej dvadsiatky. Ninis pod piatimi kruhmi absolvoval debut na ZOH 2006 v Turíne, jeho doterajším maximom je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke.
