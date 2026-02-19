< sekcia Šport
Slovenský skialpinista Šiarnik nepostúpil do semifinále šprintu
Šiarnika ešte čaká miešaná štafeta s Mariannou Jagerčíkovou, ktorá je na programe v sobotu 21. februára.
Autor TASR
Bornio 19. februára (TASR) - Slovenský skialpinista Jakub Šiarnik nepostúpil do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Predstavil sa v treťom kvalifikačnom rozbehu, v ktorom napokon obsadil posledné šieste miesto a dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie.
Vo svojej kvalifikačnej jazde mal manko 19,06 sekundy na Švajčiara Arna Liethu. Semifinále mužského šprintu je na programe dnes od 13.25.
Šiarnika ešte čaká miešaná štafeta s Mariannou Jagerčíkovou, ktorá je na programe v sobotu 21. februára.
Vo svojej kvalifikačnej jazde mal manko 19,06 sekundy na Švajčiara Arna Liethu. Semifinále mužského šprintu je na programe dnes od 13.25.
Šiarnika ešte čaká miešaná štafeta s Mariannou Jagerčíkovou, ktorá je na programe v sobotu 21. februára.