Slovenský skokan na lyžiach Kapustík postúpil do 2. kola
Viedol Japonec Ren Nikaidó, ktorý skočil 140 m a so ziskom 154 bodov.
Autor TASR
Predazzo 14. februára (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do 2. kola v súťaži na veľkom mostíku na ZOH 2026. V 1. kole obsadil 30. miesto, keď skočil 131,5 b. a získal 121,2 b. Viedol Japonec Ren Nikaidó, ktorý skočil 140 m a so ziskom 154 bodov mal náskok sedem bodov pred lídrom Svetového pohára Slovincom Domenom Prevcom (138,5 m, 147,0 b.). Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal (136,0 m, 145 b.).
Kapustík sa pôvodne po absolvovaní všetkých 50 skokov objavil na 31. mieste, pod čiarou postupu o jedinú priečku a o jedinú desatinu bodu. Dostal sa však medzi najlepšiu tridsiatku, pretože jury dodatočne diskvalifikovala Rakúšana Daniela Tschofeniga pre nedovolené rozmery obuvi.
Kapustík mal rovnako ako v súťaži na strednom mostíku číslo 15. Dopadol na métu 131,5 m, čo bol v tom čase druhý najlepší výkon. Skok mu však nevyšiel ideálne technicky a po dopade sa mu rozišli lyže. Od rozhodcov sa mu počítali slabšie známky, dve šestnástky a jedna 16,5. Zaradil sa na 3. pozíciu a na účasť v 2. kole potreboval pod seba dostať osem ďalších súperov. V dobrých podmienkach pri slabom vetre a za mierneho sneženia z papierovo silnejších pretekárov pochybila priamo na mostíku sedmička, Tschofenig zlyhal výberom svojho materiálu. Dal tak možnosť Kapustíkovi prekonať svoju 28. priečku zo súťaže na strednom mostíku. Maximom slovenských skokanov v ére samostatnosti je výsledok Martina Švagerka, ktorý v Lillehammeri 1994 skončil na 25. priečke na veľkom mostíku.
Do 2. kola sa nedostal obhajca zlata Nór Marius Lindvik, keď obsadil 32. miesto (123 m, 119,3 b.). Preteky nevyšli ani 10. v hodnotení SP Rakúšanovi Stefanovi Kraftovi, keď skončil na 36. priečke (121,5 m, 115,3 b).
