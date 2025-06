Slovenský stredopoliar Madleňák zamieril z Ružomberka do Košíc

Košice 13. februára (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Matej Madleňák sa stal prvou akvizíciou FC Košice pred štartom novej sezóny Niké ligy. V novom pôsobisku podpísal trojročnú zmluvu. Košický klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Prevažnú časť doterajšej kariéry strávil v Ružomberku, za ktorý nastupoval aj v uplynulej sezóne 2024/2025. V košickom tíme by sa mal zaradiť na ľavú stranu stredovej formácie. „Mateja poznám veľmi dlho, dokonca som ho kedysi v Ružomberku ešte aj trénoval. Prichádza k nám v dobrom futbalovom veku, má dostatok skúseností i kvalitu na to, aby bol platná posila. Je dostatočne fyzicky, bežecky i herne vybavený na to, aby nám pomohol. Verím, že tento transfer bude výhodný pre košický klub, ale aj pre samotného hráča,“ povedal Marek Sapara, športový riaditeľ FC Košice.



Podľa neho bolo posilnenie krajných pozícií jedna z priorít pred novou sezónou. Od dvadsaťšesťročného stredopoliara si v Košiciach veľa sľubujú. „Od zimy sme sa s trénerom Romanom Skuhravým často zhovárali o postoch a aj o konkrétnych hráčoch, ktorých by sme chceli získať. V našom hernom systéme sú krajné pozície veľmi dôležité. Naďalej chceme hrať dominantný futbal a to proti všetkým súperom. Na to potrebujeme kvalitu a príchod Mateja Madleňáka je dôkaz, že v budúcej sezóne chceme byť ešte o tridsať percent lepší. Aj preto sme spoluprácu uzavreli na tri roky a veríme v progres tohto hráča i jeho prínos pre kvalitu našej hry,“ prezradil Sapara na margo zmluvy, ktorá vyprší v lete 2028.