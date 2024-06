Slovenský štvorkajak do 23 rokov sa prebojoval do finále na 500 m

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenský štvorkajak v kategórii mužov do 23 rokov postúpil do finále na 500 m na MEJ a do 23 rokov. Kvarteto v zložení Filip Podleiszek, Daniel Rybanský, Dominik Doktorík a Juraj Kukučka obsadilo v piatkovom druhom semifinále na bratislavskom Zemníku 3. priečku s časom 1:27,405 min. O medaily zabojujú v rovnakej disciplíne medzi juniormi Máte Marsal, Maximilián Szabo, Máte Lepi a Martin Bábik.



Z postupu do finále na 500 m sa v C2 do 23 rokov tešili Eduard Strýček a Peter Kizek. Strýček si zaistil aj účasť v semifinále C1 na 200 m a v tej istej disciplíne sa do semifinále juniorov prebojoval Artur Kalaber. Medzi juniorkami postúpila Zoe Bonová a v semifinále žien do 23 rokov sa predstaví Laura Oriová.



V semifinále K1 na 200 m sa medzi ženami do 23 rokov predstaví Hana Zemánková, ktorá skončila vo svojej rozjazde siedma. Z tretieho miesta 1. rozjazdy sa v tej istej disciplíne do semifinále junioriek prebojovala Nikola Hvojníková. Účasť v semifinále juniorskej K1 na 200 m si zaistil Alex Gavlider.