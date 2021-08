Slovenský štvorkajak získal bronz v K4 na 500 m

Na snímke slovenská posádka rýchlostných kanoistov K4 v zložení zľava Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek počas semifinále na 500 metrov počas XXXII. letných olympijských hier v Tokiu, 7. augusta 2021. Foto: TASR - Michal Svítok

Tokio 7. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek získal na OH 2020 bronzovú medailu v K4 na 500 m. Vo finále finišoval tretí so stratou 1,315 s na víťazných Nemcov. Striebro putuje do Španielska. Pre výpravu SR je to štvrtý cenný kov v Tokiu. Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa stala olympijskou šampiónkou v trape, na striebornej pozícii skončili vodný slalomár Jakub Grigar v K1 a golfista Rory Sabbatini.