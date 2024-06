Slovenský štvorkajak postúpil do finále na 500 metrov

Szeged 13. Júna (TASR) - Slovenský štvorkajak postúpil do sobotňajšieho finále na 500 m na ME v rýchlostnej kanoistike v Szegede. Posádka v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek skončila v prvej rozjazde na treťom mieste za Srbmi a víťaznými Litovcami. V A-finále, ktoré je na programe o 16.03 h sa predstavia ešte aj Maďari, Španieli a Poliaci, zvyšné posádky budú o účasť bojovať v semifinále.



Dagmar Čulenová skončila v pretekoch K1 na 1000 metrov na 6. mieste a predstaví sa v piatkovom semifinále (8.45). V disciplíne K2 mužov na 1000 m postúpili do A-finále (14. júna o 14.38 h) aj Milan Dörner a Ákos Gacsal. V druhej rozjazde ich predbehli len Nóri a Taliani.



V rovnakej disciplíne na 200 metrovej trati skončili Erik Noskovič a Matej Michálek na poslednom 7. mieste v druhej rozjazde a predstavia sa v semifinále v piatok o 11.20.