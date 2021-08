Slovenský štvorkajak postúpil priamo do semifinále K4 500

Tokio 6. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek sa na OH 2020 v Tokiu prebojoval priamo do sobotňajšieho semifinále K4 na 500 m. V druhej rozjazde finišoval druhý so stratou 149 tisícin na víťazných Španielov.



Slováci mali pomalší štart a po úvodnej 250-ke figurovali na štvrtom mieste. V druhej časti trate však dokázali vystupňovať tempo, prepracovali sa na druhú pozíciu a vo finiši dorážali aj na španielsku loď. Slovenská káštvorka dosiahla v rozjazdách celkovo druhý najrýchlejší čas. Na OH 2016 v Riu de Janeiro získalo kvarteto Myšák, Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka striebro na 1000 m trati.



Vlček sa v Tokiu stal historicky prvým slovenským šesťnásobným olympionikom. Päť olympijských štartov majú na svojom konte plavkyňa Martina Moravcová, sánkarka Mária Jasenčáková, vodný slalomár Michal Martikán, strelec Jozef Gönci, biatlonistka Martina Halinárová, bežci na lyžiach Ivan Bátory s Martinom Bajčičákom.i chodec Matej Tóth.