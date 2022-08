Slovenský štvorkajak skončil na 500 m MS štvrtý, zlato pre Španielov

1. Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcos Cooper, Rodrigo Germade (Šp.) 1:20,83 min, 2. Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf Max Lemke (Nem.) +0,43, 3. Oleg Kucharyk, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semykin (Ukr.) +0,55, 4. Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK, Csaba ZALKA, Adam BOTEK (SR) +1,55

Dartmouth 6. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek obsadil na 500 m trati na MS v Dartmouthe štvrté miesto. V A-finále zaostal o 1,55 s za víťazným španielskym kvartetom Saul Craviotto, Carlos Arevalo, Marcos Cooper, Rodrigo Germade.Slovenská káštvorka v Kanade neobhájila striebro z vlaňajšieho svetového šampionátu v Kodani. Po úvodnej 250-ke figurovala na 5. priečke. V druhej časti trate dokázala zrýchliť, no na zisk cenného kovu to nestačilo. Na bronzovú ukrajinskú loď stratili Slováci sekundu, strieborní boli Nemci.Baláž bol so štvrtým miestom spokojný. "" povedal pre TASR "" slovenskej K4 Samuel Baláž.Za veľmi vyrovnané a náročné označil finále Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. "