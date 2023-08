Slovenský štvorkajak v B-finále na 500 m skončil 3., celkovo dvanásty

Výsledky B-finále K4 na 500 m:



1. Kanada 1:21,173, 2. Lotyšsko 1:21,569, 3. SLOVENSKO 1:21,733



Duisburg 25. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek obsadil v B-finále na 500 m na MS v Duisburgu tretie miesto s vyše polsekundovou stratou na víťazných Kanaďanov. V konečnom účtovaní to znamená 12. priečku.Slováci už v semifinále stratili šance získať olympijské miestenky na OH 2024 v Paríži, keď finišovali až na piatej pozícii a nepostúpili do bojov o medaily. Slovenská vlajková lod tak prvýkrát od OH 1996 v Atlante nebude mať svoje zastúpenie pod piatimi kruhmi.