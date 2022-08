Slovenský štvorkajak získal striebro v K4 na 500 m

výsledky finále K4 na 500 m:



1. Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacon Schopf, Max Lemke (Nem.) 1:20,282,

2. Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK, Csaba ZALKA, Adam BOTEK (SR) +0,595,

3. Guillaume Burger, Maxime Beaumont, Quilian Koch, Guiilaume Le Floch (Fr.) +0,620

Mníchov 20. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na ME v Mníchove striebornú medailu v K4 na 500 m. Vo finále finišoval druhý so stratou +0,595 na domácu nemeckú loď v zostave Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacon Schopf, Max Lemke.Slováci tak obhájili striebro z ME 2021 v Poznani. Vo finále štartovali v ôsmej dráhe a po úvodnej 250-ke figurovali na šiestej priečke. V druhej časti trate však vystupňovali tempo a vďaka skvelému finišu sa prepracovali na striebornú priečku. Tesne zdolali bronzových Francúzov a za sebou nechali aj Ukrajincov, ktorí patrili k horúcim kandidátom na medaily.