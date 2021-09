Slovenský štvorkajak získal v Kodani striebro na 500 m

výsledky A-finále K4 na 500 m:



1. Oleg Kucharyk, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semykin (Ukr.) 1:20,19,

2. Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK, Csaba ZALKA, Adam BOTEK (SR) 1:20,59,

3. Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Vorel, Pavel Šlouf (ČR) 1:20,69

Kodaň 18. septembra (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na MS v Kodani striebornú medailu v K4 na 500 m. Vo finále finišoval na druhom mieste o 0,40 s za loďou Ukrajiny v zostave Oleg Kucharyk, Dmitrij Danilenko, Igor Trunov, Ivan Semykin. Bronz patrí Česku.Baláž, Myšák, Zalka a Botek v dánskej metropole nadviazali na striebro z ME v poľskej Poznani. Slováci mali dobrý štart a po úvodnej 250-ke figurovali na druhom mieste za Bielorusmi. V ďalšej časti trate trochu stratili, no predviedli skvelý finiš a prepracovali sa na strieborný stupienok za Ukrajincov, ktorí sa stali nečakane majstrami sveta.Slovensko je jedinou krajinou, ktorá v K4 na 500 m v tomto roku vybojovala cenné kovy na MS, ME i na OH 2020. Pri zisku bronzu na olympiáde v Tokiu sedel namiesto Zalku v lodi skúsený Erik Vlček, ktorý ukončil sezónu a v Kodani neštartuje."Háčik" káštvorky Baláž po sobotňajšom finále neskrýval veľkú spokojnosť.uviedol pre TASR Baláž.Pre Zalku má striebro z Kodane veľkú cenu. Na OH 2020 v Tokiu bol iba v úlohe náhradníka, keďže v internom rozstrele na bratislavskom Zemníku prehral s Vlčekom.Výkon štvorkajaka vysoko vyzdvihol Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky: