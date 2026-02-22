< sekcia Šport
Slovenský tréner Gavel vyhral s Bambergom Nemecký pohár:Sme šťastní
S Bambergom získal v pozícii hlavného trénera Gavel prvú trofej, do tímu prišiel pred sezónou 2024/2025.
Autor TASR
Mníchov 22. februára (TASR) - Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom Nemeckého pohára v sezóne 2025/2026. Vo finále Final Four turnaja v Mníchove triumfoval v pozícii kormidelníka BMA365 Bamberg Baskets nad Albou Berlín 74:72.
Jeho tím zdolal najskôr v semifinále účastníka Európskej ligy (Euroligy) a lídra najvyššej nemeckej súťaže Bayern Mníchov 103:97 po predĺžení a vo finále triumfoval nad už istým štvrťfinalistom Ligy majstrov. Bamberg nevstupoval do podujatia v pozícii favorita, v domácej súťaži je na siedmej pozícii a verejne deklaroval, že má z 18 klubov najnižší rozpočet. Na tretí pokus sa 41-ročnému koučovi podarilo získať Nemecký pohár. „Sme nesmierne šťastní, že sme to dokázali pre našich fanúšikov a pre náš klub. Je mi jedno ako, ale hlavne, že sa nám to podarilo. Na ceste za Nemeckým pohárom sme zdolali mnoho dobrých tímov, vrátane dvoch najlepších družstiev súťaž. Stabilitu, ktorá nám chýbala v lige, sme ukázali na pohári,“ uviedol Gavel v televíznom rozhovore pre Dyn.
S Bambergom získal v pozícii hlavného trénera Gavel prvú trofej, do tímu prišiel pred sezónou 2024/2025. Na Nemecký pohár, respektíve akúkoľvek trofej, čakal klub sedem rokov. Gavel je súčasťou nemeckej Bundesligy v pozícii kouča od roku 2022, hneď vo svojom debutovom ročníku doviedol Ulm k majstrovskému titulu.
