Slovenský útočník Dvorský sa dostal do All Star tímu

Bazilej 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa dostal do All Star tímu na MS hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku. Po nedeľnom finálovom stretnutí o tom informovali organizátori šampionátu. Dvorský bol s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku.



Dvorský skončil v produktivite MS celkovo na šiestej pozícii a prekonal doterajšie 11-bodové slovenské maximum krajanov Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018) z predchádzajúcich šampionátov tejto vekovej kategórie. Najviac nazbieral americký útočník Will Smith, s 20 bodmi (9+11) iba o jeden zaostal za historickým rekordom Rusa Nikitu Kučerova z roku 2011. Vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča (MVP) šampionátu.



Ďalší Slovák Juraj Pekarčík bol s 10 bodmi (3+7) v tabuľke produktivity na MS dvanásty, Adam Cedzo s 8 bodmi (š+5) sedemnásty.