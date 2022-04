Slovenský útočník Gerhát ukončil kariéru

Litvínov 30. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník František Gerhát ukončil vo veku 32 rokov hráčsku kariéru.



"Rozhodol sa, že už nechce pokračovať v hráčskej kariére a my túto jeho voľbu, samozrejme, rešpektujeme," uviedol generálny riaditeľ českého extraligového klubu HC Verva Litvínov Pavel Hynek pre klubovú stránku.



Práve v drese litvínovského klubu strávil celú profesionálnu kariéru. Hokejovo vyrastal v Bratislave a roku 2008, v juniorskom veku, zamieril do Litvínova. Počas 13 sezón zaň odohral celkovo 557 zápasov v najvyššej českej súťaži, v ktorých si do štatistík pripísal 47 gólov, 78 asistencií (125 bodov), 108 trestných minút a 61 mínusových bodov. Vrchol kariéry dosiahol v ročníku 2014/2015, v ktorom získal s Litvínovom majstrovský titul. "Počas svojho pôsobenia odviedol v Litvínove veľa práce a za to by som sa mu chcel poďakovať. Prajem mu veľa šťastia v nových životných výzvach," poznamenal Hynek.