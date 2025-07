Slovenský útočník Spodniak zamieril po rokoch v zámorí do Michaloviec

Michalovce 29. júla (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Michalovce pribudol 27-ročný slovenský útočník Matúš Spodiak. Bude to pre neho prvý angažmán v slovenskej extralige, uplynulých jedenásť sezón strávil v nižších zámorských súťažiach. Klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke.



Spodniak zamieril v roku 2014 do nižšej zámorskej súťaže GMHL a odvtedy vystriedal v USA a v Kanade viacero klubov a líg. Pôsobil aj v prestížnej juniorskej lige NCAA, po prechode do mužského hokeja odohral tri sezóny v ECHL vo farbách Indy Fuel. V uplynulej sezóne 2024/2025 naskočil aj do šiestich zápasov vo farmárskej AHL. V drese Rockford IceHogs v nich strelil jeden gól. Prevažnú časť však strávil v tíme Indy Fuel, za ktorý mal v uplynulom ročníku bilanciu sedem gólov a sedem asistencií v 50 zápasoch.