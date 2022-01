Slovenský útočník Vojtuš prestúpil do Rapidu Bukurešť

Bukurešť 16. januára (TASR) - Slovenský útočník Jakub Vojtuš sa vracia do Rumunska. Z maďarského klubu Mezőkövesd Zsóry prestúpil do Rapidu Bukurešť, s novým zamestnávateľom podpísal zmluvu na 1,5 roka. Informovala o tom oficiálna stránka rumunského klubu.



Dvadsaťosemročný Vojtuš pôsobil v Mezőkövesdi od januára 2021, odohral 29 zápasov a strelil dva góly. "Ďakujem Rapidu za prejavenú dôveru, volali ma už aj v lete a som rád, že tu už môžem byť. Rapid som si zvolil preto, lebo tu poznám niektorých chlapcov, mesto, trénerov a videl som mužstvo počas sezóny. Projekt sa mi veľmi páči, preto mám pocit, že spolu by sme mohli niečo dokázať. Už sa neviem dočkať, kedy si zahrám na novom štadióne," uviedol Vojtuš pre webstránku Rapidu.



Rodák zo Spišskej Novej Vsi v roku 2010 zamieril zo žilinskej juniorky do Interu Miláno. Neskôr pôsobil aj v chorvátskom NK Záhreb, portugalskom Olhanense a v roku 2015 sa upísal Spartaku Trnava. V Rumunsku už hral za Universitatea a CFR Kluž i tím Academica Clinceni.