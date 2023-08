Slovenský veslár Peter Strečanský získal bronz na MS do 19 rokov

Paríž 7. augusta (TASR) - Slovenský veslár Peter Strečanský získal bronz v skife na majstrovstvách sveta do 19 rokov v Paríži.



V A-finále obsadil tretie miesto časom 7:12,87 minúty, keď na víťazného Turka Halila Kaana Köroglua stratil 6,45 sekundy. Druhý skončil Grék Panagiotis Makrygiannis. Strečanský tak zopakoval umiestnenie spred roka z talianskeho Varese. "Podarilo sa mi zajazdiť tretie miesto na MS, čo je niečo neskutočné, pretože som si nevedel predstaviť, že sa mi to podarí raz a teraz je to tu zase. Je to niečo úžasné. Aj keď neboli najlepšie podmienky, je to olympijská dráha a o rok tu budú súťažiť najlepší z celého sveta. Musím sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali," uviedol pre Slovenský veslársky zväz.