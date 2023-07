Slovenský vodný slalomár Stanko obsadil 11.miesto v K1 do 23 rokov

MEJ - finále:



K1 - do 23 rokov

muži: 1. Miquel Trave (Šp.) 86,72 s (2), 2. Jakub Krejčí (ČR) +0,96 (0), 3. Leo Vuitton (Fr.) +1,25 (0), 4. Anatole Delassus (obaja Fr.) +1,26 (0), 5. Lan Tominč (Slov.) +1,30 (0), 6. Ben Haylett (V. Brit.) +2,48 (0),... 11. Filip STANKO (SR) +4,31 (0)

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Filip Stanko obsadil 11. miesto v K1 do 23 rokov na juniorských ME v Čunove. Predviedol síce bezchybnú jazdu, no na víťazného Španiela Miquela Traveho stratil 4,31 sekundy. Druhé miesto obsadil Jakub Krejčí z Česka s bezchybnou jazdou a stratou 0,96 s. Najlepšiu trojku doplnil Francúz Leo Vuitton, ktorý rovnako s trestnou nulou na konte zaostal o 1,25 s.Stanko vylepšil svoj semifinálový čas o 3,13 sekundy, rýchlosť však stratil v druhej časti. Podľa vlastných slov mu technická trať vyhovuje a s jazdou vyjadril spokojnosť, no štartové pole v Čunove bolo v sobotu kvalitatívne mimoriadne "nabité" - z pätnástky finalistov mali čistú jazdu až desiati. Trave je úradujúci vicemajster Európy v elitnej kategórii C1 a sobotňajší triumf si vybojoval napriek dvojsekundovej penalizácii. Krejčí štartoval v pozícii obhajcu titulu.