Slovenský zápasník Cakulov zabojuje na MS o zlato vo váhe do 97 kg

MS v Belehrade - voľný štýl, muži:



do 97 kg



semifinále: Batyrbek CAKULOV (SR) - Givi Matčarašvili (Gruz.) 10:0



štvrťfinále: CAKULOV - Vladislav Bajcajev (Maď.) 4:2



osemfinále: CAKULOV - Mucahit Celik (Tur.) 10:0

Belehrad 17. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov postúpil na svetovom šampionáte v Belehrade do finále voľnoštýliarskej kategórie do 97 kg. V semifinále si poradil s Gruzíncom Givim Matčarašvilim na technickú prevahu 10:0.V nedeľu bude jeho súperom v boji o zlato Američan Kyle Frederick Snyder. Cakulov predtým nemal v osemfinále problémy s Turkom Mucahitom Celikom a zdolal ho 10:0. Väčšou výzvou bol pre neho vo štvrťfinále reprezentant Maďarska Vladislav Bajcajev, no aj s ním si poradil 4:2 na body.Cakulov získal v rovnakej kategórii bronz na tohtoročných ME v Budapešti.