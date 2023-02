Slovenský zápasník Cakulov zvíťazil na turnaji UWW v Alexandrii

Alexandria 28. februára (TASR) - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov triumfoval na turnaji zápasníckej federácie UWW v egyptskej Alexandrii. Vo finále hmotnostnej kategórie do 97 kg si poradil s Poliakom Zbigniewom Baranowským 7:1. Informoval o tom internetový portál olympic.sk.



Vlaňajší vicemajster sveta z Belehradu Cakulov si na ceste do finále rankingového turnaja Spojeného svetového zápasenia (UWW) poradil s troma súpermi a Baranowského následne zdolal na pomocné body. Na turnaji, ktorý pre slovenských zápasníkov slúžil aj ako príprava na aprílové majstrovstvá Európy, sa predstavili aj Boris Makojev a Achsarbek Gulajev. Makojev skončil v kategórii do 86 kg po prehre v zápase o bronz na 5. priečke, Gulajev vypadol v kategórii do 79 kg v osemfinále.