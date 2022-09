Slovenský zápasník Makojev prehral až v semifinále a zabojuje o bronz

MS v Belehrade - voľný štýl, muži:



do 70 kg



kvalifikácia: Marc Dietsche (Švaj.) - Daniel CHOMANIČ (SR) 4:1







do 79 kg



1. kolo: Ali Paša Umarpašajev (Bul.) - Achsarbek GULAJEV (SR) 3:2







do 86 kg:



semifinále: Hassan Aliazam Jazdaničaratí (Irán) - Boris MAKOJEV (SR) 10:0



štvrťfinále: MAKOJEV - Tarzan Maisuradze (Gruz.) 6:5



osemfinále: MAKOJEV - Benjamin Greil (Rak.) 4:0



kvalifikácia: MAKOJEV - Alexander Moore (Kan.) 8:3









Belehrad 15. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Boris Makojev má šancu získať na svetovom šampionáte v Belehrade bronzovú medailu medzi voľnoštýliarmi v kategórii do 86 kg. Nad jeho sily bol až v semifinále Iránec Hassan Aliazam Jazdaničaratí, ktorému podľahol 0:10. Súboj o medailu ho čaká v piatok.Makojev zaznamenal vo štvrtok tri víťazstvá. V prvom zápase na neho nestačil Kanaďan Alexander Moore, ktorého zdolal 8:3. V osemfinále premohol Rakúšana Benjamina Greila 4:0 a vo štvrťfinále Gruzínca Tarzana Maisuradzeho 6:5.Ďalší dvaja slovenskí voľnoštýliari absolvovali iba jeden duel. Daniel Chomanič prehral v kvalifikácii kategórie do 70 kg so Švajčiarom Marcom Dietschem 1:4. Achsarbek Gulajev narazil už v 1. kole na silného súpera. Bulhar Ali Paša Umarpašajev ho zdolal 3:2 a následne postúpil až do semifinále, kde neuspel. Ak by zvládol ešte jeden duel, potiahol by slovenského reprezentanta do opráv.