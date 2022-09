Slovenský zápasník Salkazanov je vicemajster sveta, finále vyhral Dake

do 74 kg



finále: Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Kyle Dake (USA) 1:3



semifinále: SALKAZANOV (SR) - Frank Chamiz (Tal.) 3:0



štvrťfinále: SALKAZANOV - Soner Demirtas (Tur.) 3:1



osemfinále: SALKAZANOV - Dajči Takatani (Jap.) 3:1



1. kolo: SALKAZANOV - Cesar Bordeaux (Braz.) 13:0

Belehrad 17. septembra (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov obhájil post vicemajstra sveta vo voľnoštýliarskej kategórii do 74 kg. V sobotnom finále v Belehrade prehral s Američanom Kyleom Dakeom 1:3 na body a získal striebornú medailu. Na rovnakého súpera nestačil ani vo finále vlaňajšieho svetového šampionátu v Osle.Dvadsaťšesťročný rodák z Osetska je dvojnásobný majster Európy (2021 Varšava a 2022 Budapešť) a v minulosti získal titul na svetovom šampionáte do 23 rokov v Bukurešti. Na mužských MS má Salkazanov v zbierke ďalší cenný kov po bronze v roku 2019 v Nur-Sultane (do 79 kg) a vlaňajšom striebre v Osle. Vlani v máji mu iba tesne unikla miestenka na OH v Tokiu.Salkazanov na šampionáte v Belehrade našiel premožiteľa až vo finále. V piatok si pripísal štyri víťazstvá - na úvod deklasoval Brazílčana Cesara Bordeauxa 13:0 a následne si poradil s Japoncom Dajčim Takatanim 3:1. V rovnakom pomere premohol vo štvrťrfinále Sonera Demirtasa z Turecka a v boji o finále vyhral nad Talianom Frankom Chamizom 3:0. Dake ho vlani vo finále MS zdolal 7:3, celkovo má americký reprezentant na konte už štyri zlaté zo svetových šampionátov.Na tohtoročných MS v Belehrade už predtým získal pre Slovensko bronz Boris Makojev vo voľnom štýle do 86 kg. Poliaka Sebastiana Jezierzanského zdolal v piatkovom dueli o tretie miesto 3:1. Do bojov o medaily sa prebojoval aj Batyrbek Cakulov do 97 kg, v nedeľu ho vo finále čaká Američan Kyle Frederick Snyder.