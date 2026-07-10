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Slovenský ženský štvorkajak postúpil do A-finále v Montreale
Majsterky sveta do 23 rokov v tejto disciplíne ovládli svoje semifinále o 0,11 sekundy pred nórskym kvartetom.
Autor TASR
Montreal 10. júla (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A-finále K4 na 500 metrov na podujatí Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v kanadskom Montreale. Majsterky sveta do 23 rokov v tejto disciplíne ovládli svoje semifinále o 0,11 sekundy pred nórskym kvartetom.
Slovenkám len tesne ušiel priamy postup do A-finále z rozjazdy, keď v nej obsadili druhé miesto. V semifinále, z ktorého sa prebojovali do hlavného finále tri najlepšie posádky, si postrážili prvú priečku a spolu s Nórskom a Veľkou Britániou postúpili ďalej.
Iba v B-finále v K1 na 1000 m sa predstaví Romana Švecová, ktorá v semifinále skončila na piatom mieste (+9,95 s) a na postup jej chýbalo takmer sedem sekúnd. Len o 0,14 s ušlo A-finále Csabovi Zalkovi, ktorý obsadil vo vyrovnanom semifinále K1 na 200 m šiestu priečku. Rovnako ako Švecová sa tak predstaví len v B-finále.
Bianka Sidová postúpila do semifinále K1 žien na 500 m. Vo svojej rozjazde skončila štvrtá, z každej postúpilo najlepších päť pretekárok a ďalšie na základe času. Do semifinále K1 mužov na 1000 m sa dostal Samuel Baláž, ktorý postúpil tretím najlepším časom vo svojej rozjazde (+4,66).
Slovenkám len tesne ušiel priamy postup do A-finále z rozjazdy, keď v nej obsadili druhé miesto. V semifinále, z ktorého sa prebojovali do hlavného finále tri najlepšie posádky, si postrážili prvú priečku a spolu s Nórskom a Veľkou Britániou postúpili ďalej.
Iba v B-finále v K1 na 1000 m sa predstaví Romana Švecová, ktorá v semifinále skončila na piatom mieste (+9,95 s) a na postup jej chýbalo takmer sedem sekúnd. Len o 0,14 s ušlo A-finále Csabovi Zalkovi, ktorý obsadil vo vyrovnanom semifinále K1 na 200 m šiestu priečku. Rovnako ako Švecová sa tak predstaví len v B-finále.
Bianka Sidová postúpila do semifinále K1 žien na 500 m. Vo svojej rozjazde skončila štvrtá, z každej postúpilo najlepších päť pretekárok a ďalšie na základe času. Do semifinále K1 mužov na 1000 m sa dostal Samuel Baláž, ktorý postúpil tretím najlepším časom vo svojej rozjazde (+4,66).