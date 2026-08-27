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Slovenský ženský štvorkajak sa prebojoval do A-finále na 500 m
Do A-finále K4 žien na 500 m, ktoré je na programe v piatok o 15.04 h, postúpili z každej semifinálovej jazdy tri najlepšie lode.
Autor TASR
Poznaň 27. augusta (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová postúpil do A-finále na 500 m na MS v poľskej Poznani. Vo štvrtok obsadil v druhej semifinálovej jazde druhé miesto časom 1:43,69 min, keď za najrýchlejšími Ruskami zaostal o 74 stotín sekundy.
Do A-finále K4 žien na 500 m, ktoré je na programe v piatok o 15.04 h, postúpili z každej semifinálovej jazdy tri najlepšie lode. Posádky na 4.-7. mieste a lepší z ôsmych miest podľa času sa predstavia v B-finále.
V akcii bola aj mužská káštvorka v zložení Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider a Dominik Doktorík, ktorej sa na 500 m trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Slovenskí reprezentanti sa v prvom semifinále umiestnili časom 1:30,11 min. na ôsmej priečke s mankom 5,12 sekundy na najlepších Austrálčanov a na šampionáte skončili. Do A-finále postúpili z každej semifinálovej jazdy tri najlepšie lode, do B-finále išli len ďalšie tri (na 4.-6. priečke).
Do A-finále K4 žien na 500 m, ktoré je na programe v piatok o 15.04 h, postúpili z každej semifinálovej jazdy tri najlepšie lode. Posádky na 4.-7. mieste a lepší z ôsmych miest podľa času sa predstavia v B-finále.
V akcii bola aj mužská káštvorka v zložení Juraj Kukučka, Jakub Bartolčič, Alex Gavlider a Dominik Doktorík, ktorej sa na 500 m trati nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Slovenskí reprezentanti sa v prvom semifinále umiestnili časom 1:30,11 min. na ôsmej priečke s mankom 5,12 sekundy na najlepších Austrálčanov a na šampionáte skončili. Do A-finále postúpili z každej semifinálovej jazdy tri najlepšie lode, do B-finále išli len ďalšie tri (na 4.-6. priečke).