Slovenský ženský štvorkajak skončil na ME vo finále na 500 m piaty

výsledky A-finále na 500 m:



muži:



K4: 1. Bence Nadas, Bálint Kopasz (Maď.) 1:31,141 min, 2. Moritz Florstedt, Felix Frank (Nem.) +0,293 s, 3. Indauskas Maldonis, Andrej Olijik (Lit.) +1,069, ... 7. Erik VLČEK, Adam BOTEK (SR) +1,635



C1: 1. Martin Fuksa (ČR) 1:47,183, 2. Sergej Tarnovšči (Mold.) +0,977, 3. Catalin Chirila (Rum.) +1,181



C2: 1. Joan Moreno, Adrian Sieiro (Šp.) 1:44,822, 2. Viktor Glazunow, Tomasz Barniak (Poľ.) +0,677, 3. Sebastian Brendel, Tim Hecker (Nem.) +0,688



ženy:



K4: 1. Adrianna Kakolová, Karolina Najová, Anna Pulawská, Dominika Puttová (Poľ.) 1:35,251, 2. Frederike Mattheisenová, Sara Milthersová, Pernille Knudsenová, Bolette Iversenová,(Dán.) +2,458, 3. Zsoka Cikosová, Alida Dora Gazsová, Blanka Kiszová, Anna Luczová (Maď.) +2,501, ... 5. Ivana KMEŤOVÁ, Dagmar ČULENOVÁ, Mariana PETRUŠOVÁ, Lisa-Maria GAMSJÄGEROVÁ (SR) +3,163



K1: 1. Anna Pulawská (Poľ.) 1:53,881, 2. Eszter Rendessyová (Maď.) +1,100, 3. Emma Jörgensenová (Dán.) a Anja Ostermanová (Slov.) +1,325







výsledky A-finále na 1000 m:



muži:



K2: 1. Martin Hiller, Tamas Grossmann (Nem.) 3:13,812, 2. Francisco Cubelos, Hugo Peňa (Šp.) +0,693, 3. Samuelo Burgo, Andrea Schera (Tal.) +1,250



ženy:



K1: 1. Noemi Puppová (Maď.) 4:00,276, 2. Justyna Iskrzycká (Poľ.) +0,266, 3. Isabel Contrerasová (Šp.) +1,143







výsledky A-finále na 200 m:



muži:



C2: 1. Aleksander Kitewski, Arsen Sliwinski (Poľ.) 36,919, 2. Antoni Segura, Alfonso Benavides (Šp.) +0,673, 3. Hedrikas Zustautas, Vadim Korobov (Lit.) +0,676



K1: 1. Roberts Akmens (Lot.) 37,028, 2. Petter Menning (Švéd.) +0,027, 3. Marko Novakovič (Srb.) +0,058



ženy:



C2: 1. Giada Bragatová, Bianka Nagyová (Maď.) 44,066, 2. María Corberová, Antía Jacomeová (Šp.) +0,052, 3. Lisa Jahnová, Sophie Kochová (Nem.) +0,813



K2: 1. Blanka Kissová, Anna Luczová (Maď.) 37,352, 2. Dominika Puttová, Katarzyna Kolodziejczyková (Poľ.) +0,216, 3. Paulina Paszeková, Jule Hakeová (Nem.) +1,338



C1: 1. Antia Jacomeová (Šp.) 48,642, 2. Ľudmila Luzanová (Ukr.) +0,629, 3. Vanesa Totová (Chor.) +0,847

Mníchov 21. augusta (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová, Lisa-Maria Gamsjägerová obsadil v nedeľnom A-finále na 500 m na ME v Mníchove cenné piate miesto. Za víťazným poľským kvartetom Adrianna Kakolová, Karolina Najová, Anna Pulawská, Dominika Puttová zaostal o 3,163 s.Slovenská káštvorka štartovala v prvej dráhe a po polovici trate figurovala na 6. priečke. Na druhej 250-ke dokázala zrýchliť a dlho bola v hre o medaily. Napokon skončila v silnej konkurencii piata za loďami Poľska, Dánska, Maďarska a Nemecka. Slovenky naznačili potenciál pred budúcou sezónou, v ktorej sa bude bojovať o miestenky na OH 2024 v Paríži.uviedla pre TASR Kmeťová, ktorá v K2 na 500 m bola spoločne s Gamsjägerovou ôsma.Slovenský mužský dvojkajak v zložení Erik Vlček, Adam Botek obsadil v A-finále na 500 m siedme miesto. Za víťazným maďarským tandemom Bence Nadas, Bálint Kopasz zaostal o 1,635 s. V porovnaní s MS v Dartmouthe si Slováci polepšili o dve priečky.Vlček s Botekom postúpili vďaka víťazstvu v rozjazde priamo do bojov o medaily. Vo finále figurovali po polovici trate na 4. priečke a boli v hre o cenné kovy. Na druhej 250-ke však neudržali kontakt s najlepšími loďami a klesli na siedmu pozíciu. Maďari vďaka skvelému finišu predstihli domácich Nemcov.