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Slovenský ženský štvorkajak štvrtý v A-finále na 500 m na MS v Poznani
Za víťaznou čínskou loďou v zostave Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü zaostal o 2,261 s.
Autor TASR
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Poznaň 28. augusta (TASR) - Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová obsadil štvrté miesto v A-finále na 500 m na MS v poľskej Poznani. Za víťaznou čínskou loďou v zostave Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü zaostal o 2,261 s.
Slovenkám vyšiel štart a po polovici trate figurovali na štvrtej priečke, ktorú si udržali až do cieľa. Dosiahli navlas rovnaký čas ako Poľky, od bronzových Nemiek ich delila vyše sekunda. Dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie dôležité body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Romana Švecová skončila druhá v B-finále K1 na 1000 m so stratou 0,27 s na Austrálčanku Oliviu Cluesovú, na jazere Malta ju ešte v nedeľu čakajú preteky na 5000 m trati.
Slovenkám vyšiel štart a po polovici trate figurovali na štvrtej priečke, ktorú si udržali až do cieľa. Dosiahli navlas rovnaký čas ako Poľky, od bronzových Nemiek ich delila vyše sekunda. Dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie dôležité body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Romana Švecová skončila druhá v B-finále K1 na 1000 m so stratou 0,27 s na Austrálčanku Oliviu Cluesovú, na jazere Malta ju ešte v nedeľu čakajú preteky na 5000 m trati.
Výsledky A-finále K4 žien na 500 m:
1. Čína (Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü) 1:38,67 min, 2. Španielsko (Sara Ouzandeová, Lucia Valová, Daniela Garciová Herediová, Barbara Pardová) +1,24 s, 3. Nemecko (Paulina Paszeková, Finja Hermanussenová, Pauline Jagschová, Nele Reinwardtová) +1,26; 4. SLOVENSKO (Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová) a Poľsko obe +2,27
Výsledky B-finále K1 žien na 1000 m: 1. Olivia Cluesová (Austr.) 4:40,52 min. 2. Romana ŠVECOVÁ (SR) +0,27 s
1. Čína (Jü š'-meng, Jin Meng-tie, Wang Nan, Šen S'-jü) 1:38,67 min, 2. Španielsko (Sara Ouzandeová, Lucia Valová, Daniela Garciová Herediová, Barbara Pardová) +1,24 s, 3. Nemecko (Paulina Paszeková, Finja Hermanussenová, Pauline Jagschová, Nele Reinwardtová) +1,26; 4. SLOVENSKO (Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová) a Poľsko obe +2,27
Výsledky B-finále K1 žien na 1000 m: 1. Olivia Cluesová (Austr.) 4:40,52 min. 2. Romana ŠVECOVÁ (SR) +0,27 s